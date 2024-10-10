Стало известно, в какой школе Пскова учащиеся лучше всех играют в волейбол

15:18, 10 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги первенства Пскова по волейболу среди общеобразовательных учреждений в зачёт спартакиады «Школьные игры», сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Иванов.

Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд. Победу в состязаниях второй год подряд одержали ученики многопрофильного правового лицея № 8. Серебро на счету школы № 13. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

В первую десятку также вошли Псковский технический лицей, лицеи № 4 и 10, гимназия № 29, школа № 24, лицей «Развитие» и Псковский педагогический комплекс.

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