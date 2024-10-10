Стала известна самая дружелюбная профессия среди псковичей

14:36, 10 октября 2024, ПАИ

У 70% экономически активного населения Пскова есть лучший друг или подруга, сообщает Superjob по итогам опроса.

С коллегами по профессиональной деятельности чаще дружат представители таких профессий, как аналитики, логисты, специалисты по работе с клиентами, воспитатели, учителя и медсёстры.

Самыми дружелюбными оказались менеджеры по логистике. Так, 86% опрошенных подтвердили наличие настоящих друзей. А вот программисты в вопросах дружбы оказались более избирательными – почти у половины компьютерных гениев нет настоящих друзей.