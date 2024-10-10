Псковская область стала лучшей в развитии экспорта аграрной продукции

16:26, 10 октября 2024, ПАИ

Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала в 2023 году среди регионов со средним объемом производства продукции АПК. Результаты рейтинга представил Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации (Агроэкспорт). Церемония награждения прошла на площадке 26-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Псковскую область на мероприятии представлял председатель комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Николай Романов.

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» реализуется в Псковской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Методика оценки российских регионов разработана специалистами «Агроэкспорта» и включает 22 показателя. В числе критериев оценки эксперты анализировали экономику АПК региона в целом, объемы экспорта продукции, инвестиционное развитие отрасли, систему поддержки экспорта продукции агропромышленного комплекса, а также работу региональных органов управления АПК. При ранжировании субъекты были распределены на три группы в зависимости от объема производства продукции АПК: очень высокий, высокий и средний объем экономики АПК.

Делегация Псковской области, в состав которой вошли руководство и специалисты профильного областного комитета, фермеры и сельхозтоваропроизводители региона, принимает активное участие и в других мероприятиях деловой программы ярмарки «Золотая осень 2024».