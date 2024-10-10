Московские школьники снимают ролик о Талабских островах

17:02, 10 октября 2024, ПАИ

10 октября в Псковском музее-заповеднике побывала необычная съёмочная группа – ученики московской школы Марьина Роща им. В. Ф. Орлова. Школьники приехали в Псковскую область, чтобы сделать видео об истории и достопримечательностях Талабских островов, рассказали ПАИ в пресс-службе музея.

На цокольном этаже картинной галереи представлены две работы Петра Оссовского, посвященные островам, – эскиз картины «Рыбаки острова Залита» 1972 года и «Утро на озере» 1974 года.



Научный сотрудник художественного отдела Софья Кобелева рассказала ребятам о картинах, а также о смыслах, которые вкладывал автор в свои произведения.

Видеоролик создается в рамках конкурса «Медиатон».