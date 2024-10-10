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Общество

Себежские пограничники посоревновались в мастерстве вождения

Соревнования «Лучший водитель служебного автотранспорта» пограничного отдела Себежа, членами жюри которых стали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Себежский», состоялись сегодня, 10 октября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В МО МВД России «Себежский» сообщили, что цель мероприятия – совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей автотранспорта, выявление лучших водителей и распространение их опыта.

Соревнования состояли из двух этапов – теоретического и практического. На первом этапе участникам было предложено пройти тестирование, в ходе которого они проверили свои знания правил безопасности при управлении транспортным средством. Этот этап стал важным для формирования безопасной рабочей среды и повышения уровня ответственности водителей.

Второй этап конкурса включал в себя практические задания, которые требовали от участников не только навыков управления автомобилем, но и высокой концентрации.

По итогам соревнований победители были награждены кубками и грамотами.

«Конкурс действительно продемонстрировал высокий уровень подготовки водителей и подчеркнул значимость подобных мероприятий для повышения квалификации сотрудников. Такие соревнования не только способствуют развитию профессиональных навыков, но и укрепляют командный дух в коллективе. Мы уверены, что регулярное проведение таких мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию профессионализма и повышению общей культуры дорожного движения», – сообщил начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Себежский» капитан полиции Андрей Яковлев.

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