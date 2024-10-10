Себежские пограничники посоревновались в мастерстве вождения

18:32, 10 октября 2024, ПАИ

Соревнования «Лучший водитель служебного автотранспорта» пограничного отдела Себежа, членами жюри которых стали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Себежский», состоялись сегодня, 10 октября. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В МО МВД России «Себежский» сообщили, что цель мероприятия – совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей автотранспорта, выявление лучших водителей и распространение их опыта.

Соревнования состояли из двух этапов – теоретического и практического. На первом этапе участникам было предложено пройти тестирование, в ходе которого они проверили свои знания правил безопасности при управлении транспортным средством. Этот этап стал важным для формирования безопасной рабочей среды и повышения уровня ответственности водителей.

Второй этап конкурса включал в себя практические задания, которые требовали от участников не только навыков управления автомобилем, но и высокой концентрации.

По итогам соревнований победители были награждены кубками и грамотами.

«Конкурс действительно продемонстрировал высокий уровень подготовки водителей и подчеркнул значимость подобных мероприятий для повышения квалификации сотрудников. Такие соревнования не только способствуют развитию профессиональных навыков, но и укрепляют командный дух в коллективе. Мы уверены, что регулярное проведение таких мероприятий будет способствовать дальнейшему развитию профессионализма и повышению общей культуры дорожного движения», – сообщил начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Себежский» капитан полиции Андрей Яковлев.