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Экономика

Андрей Михеев представляет Псковскую область на форуме стратегов в Петербурге

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев принимает участие в работе XXII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 10 октября. Форум проходит в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Фото предоставили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области

Во время сессии-диалога «Сотрудничество регионов России и Республики Беларусь: партнёрство и ресурсы для устойчивого развития» Андрей Михеев поделился опытом общения между Псковской областью и Белоруссией и рассказал о развивающихся направлениях российско-белорусского межрегионального сотрудничества.

В своём выступлении Андрей Михеев подчеркнул, что регион активно участвует в разработке инструментов развития приграничного сотрудничества городов России и Белоруссии.

Создание модельного закона о приграничном сотрудничестве в Союзном государстве позволит регионам выступать государственными заказчиками и исполнителями программ и проектов, что в свою очередь поспособствует дальнейшему развитию приграничного сотрудничества, уточнил Андрей Михеев.

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