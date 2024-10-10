Операцию МакКеона впервые выполнили в Псковском онкодиспансере

20:30, 10 октября 2024, ПАИ

В Псковском онкодиспансере специалисты впервые выполнили уникальную операцию – тотальную экстирпацию пищевода с формированием соустья на шее, известную под названием «операция МакКеона». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Новое современное оборудование и методики лечения помогают проводить уникальные и сложные операции в Псковской области.

Недавно в онкодиспансер обратился молодой мужчина с жалобами на нарушение глотания. Проведя обследование, врачи Псковского онкодиспансера установили диагноз: рак верхней трети пищевода, близко к трахее. Пациенту было предложено хирургическое лечение, на которое пациент дал согласие.

Данные вмешательства относятся к высшей хирургической категории сложности и выполняются в специализированных центральных учреждениях здравоохранения. Над операцией работали две бригады хирургов

«Благодаря действиям псковских онкологов было выполнено удаление пищевода с опухолью с региональными лимфоузлами. Выполнена пластика пищевода желудочным стеблем с формированием соустья на шее. Для кормления пациента в ближайший послеоперационный период была наложена эностома. Сейчас пациент успешно поправляется и завершает курс лечения», – прокомментировали в комитете по здравоохранению.