Операцию МакКеона впервые выполнили в Псковском онкодиспансере
В Псковском онкодиспансере специалисты впервые выполнили уникальную операцию – тотальную экстирпацию пищевода с формированием соустья на шее, известную под названием «операция МакКеона». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Новое современное оборудование и методики лечения помогают проводить уникальные и сложные операции в Псковской области.
Недавно в онкодиспансер обратился молодой мужчина с жалобами на нарушение глотания. Проведя обследование, врачи Псковского онкодиспансера установили диагноз: рак верхней трети пищевода, близко к трахее. Пациенту было предложено хирургическое лечение, на которое пациент дал согласие.
Данные вмешательства относятся к высшей хирургической категории сложности и выполняются в специализированных центральных учреждениях здравоохранения. Над операцией работали две бригады хирургов
«Благодаря действиям псковских онкологов было выполнено удаление пищевода с опухолью с региональными лимфоузлами. Выполнена пластика пищевода желудочным стеблем с формированием соустья на шее. Для кормления пациента в ближайший послеоперационный период была наложена эностома. Сейчас пациент успешно поправляется и завершает курс лечения», – прокомментировали в комитете по здравоохранению.
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