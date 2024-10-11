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Общество

Оставаться дома рекомендует сегодня народный календарь

11 октября отмечается память преподобного Харитона Исповедника, жившего в III-IV веках в Иконии (город в Малой Азии). Во времена гонений на христиан, устроенных императором Аврелианом, он пострадал за веру. Язычники жестоко избили мученика и заключили в темницу, откуда он вышел только в правление императора Тацита.

Получив свободу, Харитон отправился в Святую Землю, но недалеко от Иерусалима его схватили разбойники и привели в свою пещеру. От смерти святого спасла змея, которая своим ядом отравила вино. Разбойники выпили его и умерли, а Харитон остался жить в пещере, где устроил церковь. Вскоре у него появились последователи, из которых сложилась община. Христиане образовали Фаранскую лавру, первую монашескую обитель в Иудейской пустыне.

Харитонов день на Руси считался недобрым. В этот день нужно было сидеть дома, не ходить в гости и даже, по возможности, не выходить во двор, чтобы злые люди не сглазили и не навели порчу. Домашними делами заниматься тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы – это считалось плохой приметой. Таким образом, крестьянам волей-неволей приходилось целый день пребывать в безделье. «Харитон — в избе урон», — сокрушались по этому поводу люди.

В этот день особенно следовало опасаться кареглазых, а то пуще – черноглазых людей. «Бойся карего да чёрного глаза»; «Глаз не чист, не хорош, чёрен»; «Недобрый глаз, не гляди на нас», – так говорили о людях, способных навести сглаз.

На Харитона жених и невеста тайно приходили к деревенской ведунье, угощали её пирогом и дарили горшок мёда. Так они пытались задобрить колдунью, чтобы она не расстроила свадьбу, не наслала на будущую жену бесплодие.

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