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Спорт

Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове

Центр единоборств имени Героя России Дениса Дементьева торжественно открыли в Пскове на Рижском проспекте сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Новый центр единоборств торжественно открыли в Пскове
    Фото: ПАИ

Зал оборудован татами для занятий самбо, дзюдо и джиу-джитсу, а также рингом для бокса и кикбоксинга.

«Сегодня важное событие в истории города. Открывается зал единоборств. Приятно, что их становится больше на карте города. Символично, что в трудный период зал назван в честь Героя России. Надеюсь, что его подвиги будут стоять в основе новых побед подрастающего поколения. Это не последний наш зал, будем развивать единоборства», – отметил глава Пскова Борис Елкин.

«Хочу поздравить клуб «Отечество» с открытием очередного спортивного зала. Это ещё одна возможность для ребят заниматься спортом. Хочется пожелать, чтобы для спортсменов это место стало площадкой, где закаляется характер и достигаются большие результаты», – сказала врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Спортсмены и почётные гости возложили цветы к алтарю памяти Героя России Дениса Дементьева. Кроме того, прошли показательные выступления боксёров, кикбоксёров, дзюдоистов и самбистов.

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