Ещё троих участников нападения на псковских десантников в 2000 году задержали в России

13:43, 11 октября 2024, ПАИ

Ещё троих бывших членов банд Басаева и Хаттаба, виновных в гибели псковских десантников, задержали в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФСБ России.

В рамках работы со Следственным комитетом России сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении граждан России: 51-летнего уроженца Чечни Адама Магамадова, 45-летнего уроженца Дагестана Самаила Батаева и 46-летнего уроженца Ставропольского края Рустама Чагилова, не понесших за это уголовного наказания.

В ближайшее время им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений по статье 279, части 2 статьи 209 и статье 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В связи с особой тяжестью совершенных деяний суды заключили их под стражу.

ФСБ России продолжает розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба в феврале 2000 года на псковских десантников, в результате которого погибли 84 военнослужащих. Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.

День гибели десантников 6-й роты объявлен в Псковской области региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.

Отметим, что в 2020 году подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет. К этому событию в регионе был приурочен целый комплекс памятных мероприятий. В региональный День памяти, 1 марта, в торжественных мероприятиях принял участие президент России Владимир Путин.