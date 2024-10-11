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Происшествия

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Пскова

Более миллиона рублей выманили мошенники у жителей Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По информации следователей, неизвестные звонили нескольким жителям Пскова и обманным путём получали доступ к их счетам. Мошенники предлагали жертвам лёгкий заработок в интернете или же вводили их в заблуждение при покупке товаров на онлайн-площадках.

В общей сложности пострадавшие потеряли более миллиона рублей и обратились в полицию. По этим случаям возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.

Помимо этого, в Псковской области зафиксированы новые случаи незаконного получения доступа к личным кабинетам пользователей на сайте «Госуслуги» и последующего блокирования учётных записей. По этим фактам проводятся расследования.

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