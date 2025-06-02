В психбольницу спецтипа отправили убившую троих детей великолучанку

11:03, 02 июня 2025, ПАИ

В психбольницу спецтипа отправили убившую троих детей 34-летнюю великолучанку, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщина обвинялась в убийстве троих малолетних детей (п. п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ), мошенничестве при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ) и жестоком обращении с животными (п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Установлено, что женщина, проживая в Великих Луках, убила своих двоих малолетних сыновей 2019 и 2022 годов рождения. Затем переехала в Куньинский район и убила дочь 2018 года рождения. Ранее женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей: не проявляла заботу о духовном, нравственном и социальном развитии, умственных и физических способностях, не обеспечивала должное лечение и применяла насилие.

В 2022 году она скрыла факт рождения ребенка, не зарегистрировала его в порядке, установленном законом, ребенок не был осмотрен врачами и не был привит.

После убийств она продолжала получать социальные выплаты на содержание детей, незаконно завладев более чем 80 тыс. рублей, которые потратила на свои нужды.

Кроме того, фигурантка, скрывшись после убийства сыновей, заперла в квартире двух своих собак, которые умерли от истощения.

Псковский областной суд, с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, пришел к выводу о том, что все деяния, запрещенные уголовным законом, совершены лицом в состоянии невменяемости, и применил меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.

Полную хронологию событий резонансного преступления можно прочитать здесь.