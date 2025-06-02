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Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

Восемь человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 26 мая по 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

14-летний мопедист пострадал в Дновском районе. 30 мая. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 332 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 25 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям!» – обратились к псковичам сотрудники региональной Госавтоинспекции.

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