Восемь человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

09:21, 02 июня 2025, ПАИ

Восемь человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 26 мая по 1 июня. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 332 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 25 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям!» – обратились к псковичам сотрудники региональной Госавтоинспекции.