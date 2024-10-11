Псковские фермеры-сыроделы дали советы начинающим аграриям

16:43, 11 октября 2024, ПАИ

Накануне Дня работника сельского хозяйства своими навыками и опытом поделились псковские фермеры-сыроделы, представители одного из популярных направлений в стране. В целом потребление сыра в России растёт с каждым годом, и, по прогнозам экспертов Россельхозбанка, к 2030 году российские производители займут более 80% рынка этой категории продукции.

«Будьте готовы к полным провалам и к резкому взлёту»

По мнению псковских сыроваров, конкуренция на местном рынке сейчас есть, но она незначительная. Как отметил создатель сыроварни в Пушкинских Горах Сергей Сальный, важен ассортимент и репутация на рынке. Сейчас псковский сыровар производит одну тонну молока в сутки и одну тонну продукции. Задача – увеличить переработку молока в сутки до пяти тонн.

Начинающих свой путь в сельском хозяйстве он предупреждает: «Будьте готовы к полным провалам и к резкому взлёту». Пройдя непростой путь в сыроделии, Сергей Сальный отмечает, что нужно потратить немало времени и ресурсов, чтобы выстроить команду, настроить оборудование, наладить сбыт, найти качественное сырьё и отточить качество продукта.

В этом году Сергей Сальный и его супруга, владелец авторской кондитерской «Анжелика Македонская», приняли участие во множестве всероссийских гастрономических фестивалей, в том числе в фестивалях «Своё» от Россельхозбанка в Вологде и Великом Новгороде.

«Очень отзывчивые покупатели, активная обратная связь по продукту, внимательные организаторы фестиваля. Фестивали дают нам возможность путешествовать, находить новых покупателей и производителей. Мы находим новых партнёров и приятные знакомства, делимся опытом», – отметила Анжелика.

«Поскольку мы живём и работаем в Пушкинских Горах, в туристическом месте, для нас основная проблема – сезонность. Поэтому сейчас мы активно развиваем бизнес в других городах», – рассказал Сергей Сальный.

«Сыр – это постоянные открытия»

Лариса Никандрова по образованию акушер, но постепенно увлеклась сельским хозяйством и вот уже девять лет вместе с супругом в Псковском районе занимается производством сыра из молока собственных коров и не перестаёт постоянно учиться сыроделию у именитых мастеров.

«Сыр – это бесконечное обучение и постоянные открытия. Общение с ремесленными сыроделами обогащает новыми знаниями и опытом, сейчас ассортимент наших сыров насчитывает пару десятков как минимум, к Новому году готовим новые сорта», – рассказала Лариса Никандрова.

В то же время она отмечает, что готова увеличить объёмы производства. Главная проблема – сбыт продукции, ведь продавать нужно в условиях, соответствующих всем санитарным требованиям. Пока таких точек продаж в Пскове, например, недостаточно, считает фермер.

«Мы людей приучаем к сыру»

Немалая часть затрат фермеров идёт на соблюдение требований всех контролирующих органов, говорит фермер из Новоржевского района Иван Филиппов. В сельском хозяйстве он с 16 лет. Когда женился и появилась своя большая семья, то и хозяйство выросло. Сейчас на его ферме 100 коров. Производит сыр, масло, творог, йогурт. Говорит, что готов увеличить производство, но проблема с кадрами, ведь работа на селе тяжёлая и даже за высокую зарплату работать готов не каждый.

«С покупателем нужно работать, потому что ремесленный сыр принципиально отличается от того, что продаётся в супермаркетах. Мы приучаем людей к сыру, рассказываем, объясняем, что такое настоящий сыр из качественного молока. Поэтому к нам в Новоржевский район едут из соседних регионов и не только, недостатка в покупателях у нас нет», – отметил Иван Филиппов.

Товары псковских фермеров, производящих сыр, молочные, мясные и другие продукты также представлены на маркетплейсе фермерских продуктов Своё Родное.

А многие фермеры – постоянные участники полюбившегося псковичам проекта «Вкусная пятница» от Россельхозбанка.

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