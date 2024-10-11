Награды вручили двум врачам Псковской областной больницы
Заведующего отделением торакальной хирургии Псковской областной клинической больницы Магомеда Камалова наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Об этом ПАИ сообщили в больнице.
Этот знак присуждают за профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд и высокие личные достижения в работе. Награждение прошло на конференции 11 октября.
Также награду получил заведующий гинекологическим отделением Сергей Ильяшенко. Ему вручили почётную грамоту Следственного комитета России по Псковской области за оказание содействия в задачах управления.
Награды вручила первый заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Екатерина Миронова.
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