Награды вручили двум врачам Псковской областной больницы

17:16, 11 октября 2024, ПАИ

Заведующего отделением торакальной хирургии Псковской областной клинической больницы Магомеда Камалова наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Об этом ПАИ сообщили в больнице.

Этот знак присуждают за профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд и высокие личные достижения в работе. Награждение прошло на конференции 11 октября.

Также награду получил заведующий гинекологическим отделением Сергей Ильяшенко. Ему вручили почётную грамоту Следственного комитета России по Псковской области за оказание содействия в задачах управления.

Награды вручила первый заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Екатерина Миронова.