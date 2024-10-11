Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Награды вручили двум врачам Псковской областной больницы

Заведующего отделением торакальной хирургии Псковской областной клинической больницы Магомеда Камалова наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Об этом ПАИ сообщили в больнице.

Фото здесь и далее предоставили в Псковской областной клинической больнице

Этот знак присуждают за профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд и высокие личные достижения в работе. Награждение прошло на конференции 11 октября.

Также награду получил заведующий гинекологическим отделением Сергей Ильяшенко. Ему вручили почётную грамоту Следственного комитета России по Псковской области за оказание содействия в задачах управления.

Награды вручила первый заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы Екатерина Миронова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 октября 2024

Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году
11 октября 2024

Строительные леса убрали с башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря
11 октября 2024

Федеральные эксперты оценили качество лечения онкопациентов в Псковской области
11 октября 2024

Ансамбль Зворыкиных из Себежа принимает участие в фестивале «Юные таланты Псковщины»
11 октября 2024

Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре
11 октября 2024

Эксперты обсудили социокультурную практику работы с пожилыми людьми в библиотеках
11 октября 2024

В Пскове участки улиц Воеводы Шуйского и 2-й Песочной перекроют в октябре
11 октября 2024

Мастер-классы для юных музыкантов от Оксаны Фёдоровой и Альберта Жалилова проходят в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...