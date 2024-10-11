Псковские образовательные организации вошли в число участников федерального проекта «Школьные клубы дипломатии»

20:48, 11 октября 2024, ПАИ

Псковский педагогический комплекс и лицей «Развитие» вошли в число 100 клубов – участников федерального проекта «Школьные клубы дипломатии». Об этом сообщается в группе «Движение первых. Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Из 370 клубов были отобраны 100 в 27 регионах России, а суммарно в проекте примет участие более 1 000 школьников, в число которых вошли и ребята из Псковской области.

Школьники из России будут общаться с ребятами из Бразилии, ЮАР, Индии, Азербайджана, Египта, Индонезии, Казахстана, Малайзии, Пакистана, Турции, Алжира, Беларуси, Бангладеша, Кыргызстана и других стран.

Первое знакомство российской школы со своим зарубежным партнёром состоится уже в конце октября в онлайн-формате. В период с октября по декабрь участники школьных клубов дипломатии – подростки 14–17 лет – будут проектировать события международного уровня вместе с наставниками, практиковать иностранные языки с носителями языка и участвовать в тематических активностях.