Черёхинское досуговое отделение открыли для жителей Псковского района

23:03, 11 октября 2024, ПАИ

Для культурно-массового отдыха жителей Псковского района открыто Черёхинское досуговое отделени. Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова сообщила в телеграм-канале.

«В этом населённом пункте со значительной численностью населения никогда не было Дома культуры. Впервые тут открылось помещение, где жители могут собраться и провести свой досуг с пользой. Это новое пространство открывает для них возможности заниматься своими увлечениями, организовывать общение. Помещение небольшое, тем не менее запрос населения говорит о том, что оно станет популярным местом притяжения для жителей. Черёхинское досуговое отделение мы открыли вместе с жителями в дружеской обстановке. По-домашнему, за чашкой чая обсудили планы и направления работы, выслушали активистов с их предложениями и идеями. Радует, что люди готовы принять участие в организации работы этого отделения: выставки, посвящённой истории Черёхи, обмена книгами, занятий для детей», – отметила Наталья Фёдорова.

Она также добавила, что Псковский районный центр культуры продолжает искать специалиста для организации культурных мероприятий в новом отделении. На данный момент местные жители самостоятельно начали функционирование этого центра досуга. Сделаны первые важные шаги в развитии культурной жизни в Черёхе по запросу населения, подчеркнула глава Псковского района.