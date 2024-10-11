Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Черёхинское досуговое отделение открыли для жителей Псковского района

Для культурно-массового отдыха жителей Псковского района открыто Черёхинское досуговое отделени. Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова сообщила в телеграм-канале.

Для культурно-массового отдыха жителей Псковского района открыто Черёхинское досуговое отделение. Фото здесь и далее из телеграм-канала Натальи Фёдоровой

«В этом населённом пункте со значительной численностью населения никогда не было Дома культуры. Впервые тут открылось помещение, где жители могут собраться и провести свой досуг с пользой. Это новое пространство открывает для них возможности заниматься своими увлечениями, организовывать общение. Помещение небольшое, тем не менее запрос населения говорит о том, что оно станет популярным местом притяжения для жителей. Черёхинское досуговое отделение мы открыли вместе с жителями в дружеской обстановке. По-домашнему, за чашкой чая обсудили планы и направления работы, выслушали активистов с их предложениями и идеями. Радует, что люди готовы принять участие в организации работы этого отделения: выставки, посвящённой истории Черёхи, обмена книгами, занятий для детей», – отметила Наталья Фёдорова.

Она также добавила, что Псковский районный центр культуры продолжает искать специалиста для организации культурных мероприятий в новом отделении. На данный момент местные жители самостоятельно начали функционирование этого центра досуга. Сделаны первые важные шаги в развитии культурной жизни в Черёхе по запросу населения, подчеркнула глава Псковского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 октября 2024

Вопросы развития транспортной отрасли региона обсудил Михаил Ведерников с Романом Старовойтом
11 октября 2024

Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» проходит в Пскове
11 октября 2024

Черёхинское досуговое отделение открыли для жителей Псковского района
11 октября 2024

Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году
11 октября 2024

Строительные леса убрали с башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря
11 октября 2024

Федеральные эксперты оценили качество лечения онкопациентов в Псковской области
11 октября 2024

Ансамбль Зворыкиных из Себежа принимает участие в фестивале «Юные таланты Псковщины»
11 октября 2024

Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...