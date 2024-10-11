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Общество

Федеральные эксперты оценили качество лечения онкопациентов в Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова встретилась с директором Национального онкологического научного центра, главным внештатным онкологом СЗФО Алексеем Беляевым. На встрече обсуждались вопросы оказания помощи онкологическим больным в Псковской области. В обсуждении также приняли участие председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко и главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Вера Емельянова выразила благодарность руководству Национального онкологического исследовательского центра имени Петровой за внимание и помощь, которые учреждение оказывает региону.

Руководитель федерального центра, в свою очередь, поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, первого заместителя губернатора Веру Емельянову и председателя комитета здравоохранения Псковской области Марину Гаращенко за внимание, которое регион уделяет онкобольным.

«Мы часто общаемся с коллегами из различных субъектов страны и на примере Псковской области видим, что здесь пациентам с онкологией уделяется большое внимание. Льготное лекарственное обеспечение на очень высоком уровне в сравнении с другими регионами», – сказал он. Первый вице-губернатор подчеркнула, что социальная политика является одним из приоритетов в работе.

Алексей Беляев отдельно отметил работу главного врача Псковского онкологического диспансера Александра Юрова.

Федеральная программа «Борьба с раком» является хорошим подспорьем для решения задач, но не меньший вклад вносит заинтересованный руководитель.

Подводя итоги работы этого года, Александр Юров поделился достижениями онкологической службы. «Впервые Псковская область заняла первое место в Северо-Западном федеральном округе по выявлению рака на ранней стадии. Мы впервые обогнали Мурманскую область», – сказал он.

Участники встречи также обсудили вопросы диспансеризации, улучшения диагностики при амбулаторно-поликлинической помощи и возможности реализации региональных онкологических проектов в Псковской области, в том числе в рамках выполнения задач президентского нацпроекта «Здравоохранение».

«Спасибо за встречу, ценные рекомендации федерального центра помогают нам двигаться вперёд!» – подвела итог беседы Вера Емельянова.

В эти дни в Пскове проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Современная онкология: проблемы и решения», а также внеочередное общее собрание членов Ассоциации онкологов Северо-Запада.

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