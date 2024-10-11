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Псковская область вышла на первое место по выявлению онкозаболеваний на ранней стадии среди регионов СЗФО

Псковская область вышла на первое место по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на конференции «Современная онкология. Проблемы и пути решения», которая проходит в Пскове сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Псковская область впервые на первом месте по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии в Северо-Западном федеральном округе, и это большое достижение онкологической службы региона», – сказал Александр Юров.

Отметим, что решение проблем в онкологии является важнейшим в медицине, так как требует глубочайших знаний, не только физических, но и моральных сил.

«В последние шесть лет мы находимся в федеральном проекте борьбы с онкологическими заболеваниями. И нам государство создало условия для реализации наших технологий в рамках клинических рекомендаций, оснастила, обеспечила финансированием. Мы имеем все возможности реализовать большой клинический багаж, который имеет онкология, чтобы нашу помощь оказывали качественно, чтобы она была доступна», – рассказал директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев.

Напомним, что в начале года на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Александр Юров сообщил, что 65 % онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних сроках – на 1-2 стадиях.

Об успехах Псковской области в лечении рака лёгкого и важности диспансеризации читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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