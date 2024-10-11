Псковская область вышла на первое место по выявлению онкозаболеваний на ранней стадии среди регионов СЗФО

09:47, 11 октября 2024, ПАИ

Псковская область вышла на первое место по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на конференции «Современная онкология. Проблемы и пути решения», которая проходит в Пскове сегодня, 11 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Псковская область впервые на первом месте по выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии в Северо-Западном федеральном округе, и это большое достижение онкологической службы региона», – сказал Александр Юров.

Отметим, что решение проблем в онкологии является важнейшим в медицине, так как требует глубочайших знаний, не только физических, но и моральных сил.

«В последние шесть лет мы находимся в федеральном проекте борьбы с онкологическими заболеваниями. И нам государство создало условия для реализации наших технологий в рамках клинических рекомендаций, оснастила, обеспечила финансированием. Мы имеем все возможности реализовать большой клинический багаж, который имеет онкология, чтобы нашу помощь оказывали качественно, чтобы она была доступна», – рассказал директор НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова, главный внештатный онколог СЗФО Алексей Беляев.

Напомним, что в начале года на пресс-конференции в медиацентре ПАИ Александр Юров сообщил, что 65 % онкологических заболеваний в Псковской области выявляют на ранних сроках – на 1-2 стадиях.

Об успехах Псковской области в лечении рака лёгкого и важности диспансеризации читайте в специальном материале ПАИ здесь.