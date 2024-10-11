Псковская область попала в число лидеров по поддержке социального предпринимательства

21:45, 11 октября 2024, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов – лидеров по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) и социального предпринимательства за 2023 год, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Псковская область достигла 100%-го результата по показателю доли социальных предприятий, получивших поддержку в рамках деятельности центров инноваций социальной сферы или иных объектов инфраструктуры субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в состав центров «Мой бизнес», в общем количестве социальных предприятий в субъекте РФ.

Работа центров «Мой бизнес» осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».