14-летняя девочка погибла при пожаре в Дедовичах

13:43, 12 октября 2024, ПАИ

Возгорание произошло в доме на улице Октябрьской в Дедовичах, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате пожара погибла 14-летняя девочка.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.