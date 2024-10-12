14-летняя девочка погибла при пожаре в Дедовичах
Возгорание произошло в доме на улице Октябрьской в Дедовичах, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате пожара погибла 14-летняя девочка.
Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на соседние квартиры.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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