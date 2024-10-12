Стала известна предварительная причина пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка

16:04, 12 октября 2024, ПАИ

Стала известна предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном доме на улице Октябрьской в Дедовичах поступило в 00:50. Пожарные эвакуировали девятерых человек, двое из которых – дети.

На пожаре сотрудники МЧС обнаружили тело 14-летней девочки. Предварительно, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети – пожарного извещателя в квартире не было. Точную причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора МЧС России.