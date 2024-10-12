Фестиваль клюквы прошёл в Пыталово

20:52, 12 октября 2024, ПАИ

Третий районный фестиваль «Праздник клюквы» прошёл в Пыталово. За три года проведения мероприятия в этом году праздник собрал самое большое количество участников, пишет газета «Наша жизнь».

Первой к гостям праздника обратилась глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева. Она отметила, что в этом году погода позволила провести очередной клюквенный фестиваль, и поприветствовала гостей из Красногородского, Палкинского, Островского и Порховского районов, пожелав всем хорошего настроения и праздника.

Самое главное, для чего собираются жители муниципалитета и гости, – гастрономический конкурс, отметили в газете. В нём приняло участие свыше десяти участников, в том числе коллективы. Свои кулинарные способности решили продемонстрировать не только жители Пыталовского муниципального округа, но и представители Порховского района.

«Главное условие конкурса – чтобы все блюда в своём составе имели клюкву. Казалось бы, что можно приготовить из этой журавлиной ягодки? Но каждый год участники находят всё больше интересных, оригинальных, сложных, неординарных рецептов. На суд жюри представили морсы, конфеты, пироги сладкие и овощные, сыры, чизкейки, муссы, маффины, соусы, компоты, квас, наливки, торт, пирожки, салаты – в общем, всего разнообразия не перечислишь. Блюд было свыше сорока позиций», – подчеркнул корреспондент газеты.



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»



Фото: Газета «Наша жизнь»























Председателем конкурсной комиссии была глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева, также в состав жюри вошли заместитель главы администрации округа Полина Рубченя, глава Порховского района Юрий Семёнов, и. о. председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева, глава Палкинского района Ольга Потапова.

Каждый участник рассказывал об особенностях своих блюд, некоторые конкурсанты проявили оригинальность при презентации.

«Были красиво украшены не только блюда и столы, но и сами участники: кто матрёшкой нарядился, а кто персонажем русской сказки. Оживлённо было около презентационного стола с печкой коллектива детского сада № 1. Здесь в презентации участвовали воспитанники, которые исполнили частушки про клюкву», – сообщили в газете.

Также все желающие могли попробовать блюда и проголосовать за понравившееся для определения победителя на приз зрительских симпатий. В это же время шла торговля, продавались клюква и изделия мастеров. Работало несколько фотозон, можно было запечатлеть себя в образе барышни Клюквы с осенним зонтом из листьев. На сцене выступали творческие коллективы Пыталовского муниципального округа из Носово, посёлка Белорусский, Линово, досугового объединения.

Большую интерактивную площадку организовали для детей педагоги детской спортивной юношеской школы и активисты «Движения первых». Дети играли в кольца, городки, настольные игры. Все желающие могли принять участие в мастер-классах.

«К гастрономическому конкурсу как раз приготовилось одно из специальных блюд фестиваля – борщ с добавлением протёртой клюквы. Готовился он прямо на фестивале, над его приготовлением трудились мастер и студенты Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа – будущие повара. Раздавали его всем с пампушками абсолютно бесплатно», – заметил корреспондент газеты «Наша жизнь»

В рамках фестиваля также прошла церемония награждения лучших работников сельского хозяйства в преддверии праздника. Глава округа Вера Кондратьева вручила представителям этой профессии почётные грамоты комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области и благодарности администрации муниципалитета.

Ещё одно новшество фестиваля – конкурс частушек, опять же на тему клюквы. В нём приняли участие четыре человека. Пели до тех пор, пока не останется один участник. Победительницей конкурса частушек стала Лидия Кришталь. Она отметила, что в её тетрадках записано 400 частушек.

Пока жюри подводило итоги, подсчитывались голоса, на сцене выступили со своими номерами артисты из Красногородского и Островского районов, а также прошли игры для детей и взрослых. После объявили результаты гастрономического конкурса. В номинации «Лучшее сладкое блюдо» победа досталась участникам из Порховского района, в номинации «Лучшая закуска» приз достался команде Пыталовского дома детского творчества, в номинации «Лучший напиток» победила группа «Матрёшки», за лучшее оформление стола награды удостоили коллектив Пыталовской средней школы, самая удачная презентация оказалась у коллектива детского сада № 1. Победителем в номинации «Специальный приз» стал коллектив Пыталовского филиала ОМК – за горячий борщ с клюквой. Приз зрительских симпатий большинством голосов достался Пыталовской средней школе за торт «Клюквенный».

Победители получили грамоты и подарки, также каждому участнику вручили благодарности за участие и подносы с изображением клюквы и названием фестиваля. Завершился праздник большим сборным пирогом с клюквой, который приготовили специалисты районного и сельских домов культуры для угощения.