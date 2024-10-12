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Общество

Улиточная ферма из Невельского района вышла в финал всероссийского конкурса агротуристических объектов

Улиточная ферма «ЭСКАРГО Д’ОР» («Золотая улитка») из Невельского района вышла в финал Всероссийского конкурса агротуристических объектов «Турферма». Об этом сообщается в группе улиточной фермы в соцсети «ВКонтакте».

На конкурс было подано более 120 заявок от фермерских хозяйств из 41 региона России. По результатам работы конкурсного жюри было выбрано 20 победителей.

Авторы 20 лучших агротуристических проектов получат сертификат на участие в двухдневной деловой программе, разработанной специально для победителей конкурса.

Напомним, что в данном конкурсе также победителем стал себежский экоклуб «Оленья гора».

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