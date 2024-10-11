Себежский экоклуб «Оленья гора» стал победителем всероссийского конкурса агротуристических объектов

21:21, 11 октября 2024, ПАИ

Экоклуб «Оленья гора» стал победителем Всероссийского конкурса агротуристических объектов «Турферма». Конкурс впервые проводился для объединения туризма и сельского хозяйства, пишет районная газета «Призыв».

В конкурсе участвовали создатели авторских туристических предложений, реализованных на собственных объектах агросферы. Всего поступило более 120 заявок фермерских хозяйств из 41 региона России.

Авторы двадцати лучших агротуристических проектов получат сертификат на двухдневный выезд для знакомства с лучшими практиками агротуризма и участия в стратегической сессии, специально разработанной для победителей конкурса.