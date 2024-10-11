Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Себежский экоклуб «Оленья гора» стал победителем всероссийского конкурса агротуристических объектов

Экоклуб «Оленья гора» стал победителем Всероссийского конкурса агротуристических объектов «Турферма». Конкурс впервые проводился для объединения туризма и сельского хозяйства, пишет районная газета «Призыв».

В конкурсе участвовали создатели авторских туристических предложений, реализованных на собственных объектах агросферы. Всего поступило более 120 заявок фермерских хозяйств из 41 региона России.

Авторы двадцати лучших агротуристических проектов получат сертификат на двухдневный выезд для знакомства с лучшими практиками агротуризма и участия в стратегической сессии, специально разработанной для победителей конкурса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 октября 2024

Три врача-стоматолога пополнили команду Псковской стоматологической поликлиники в 2024 году
11 октября 2024

Строительные леса убрали с башни Нижних решёток Псково-Печерского монастыря
11 октября 2024

Федеральные эксперты оценили качество лечения онкопациентов в Псковской области
11 октября 2024

Ансамбль Зворыкиных из Себежа принимает участие в фестивале «Юные таланты Псковщины»
11 октября 2024

Стало известно о планируемых отключениях электроэнергии в Псковской области в октябре
11 октября 2024

Эксперты обсудили социокультурную практику работы с пожилыми людьми в библиотеках
11 октября 2024

В Пскове участки улиц Воеводы Шуйского и 2-й Песочной перекроют в октябре
11 октября 2024

Мастер-классы для юных музыкантов от Оксаны Фёдоровой и Альберта Жалилова проходят в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...