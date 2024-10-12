Проблемы пробации наркозависимых осуждённых обсудил Дмитрий Шахов на межведомственном совещании

22:21, 12 октября 2024, ПАИ

В рамках рабочей поездки в Челябинскую область уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в круглом столе, посвящённом вопросам реабилитации осуждённых с наркотической зависимостью. Об этом ПАИ сообщил омбудсмен.

Мероприятие состоялось в Законодательном Собрании Челябинской области и было посвящено теме «Особенности реабилитации лиц с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ» (наркомания) и сложности выявления таких людей».

В круглом столе приняли участие региональные омбудсмены, приехавшие на единственный в России кинофестиваль «Надежда», а также представители Федеральной службы исполнения наказаний, прокуратуры, полиции, Следственного комитета, медицинских организаций и НКО, которые занимаются социальной адаптацией бывших заключённых.

На встрече с экспертами региональные уполномоченные по правам человека обсудили проблемы социальной адаптации осуждённых с наркотической зависимостью в разных регионах России, а также искали способы улучшить систему поддержки.

Одна из главных задач – обеспечить квалифицированную помощь людям с зависимостями в исправительных учреждениях, чтобы они могли успешно интегрироваться в общество и не возвращаться к старым привычкам. Проблема наркозависимости актуальна как никогда, поэтому важно не оставаться равнодушными к судьбам людей, нуждающихся в помощи.

Региональные уполномоченные по правам человека и представители ФСИН России поделились опытом своих регионов в решении этой проблемы. Участники круглого стола изучили лучшие практики работы уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации.