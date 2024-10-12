Экскурсию на пост госграницы «Бурачки» и в укрепрайон совершили себежские школьники

22:44, 12 октября 2024, ПАИ

Экскурсию на пост госграницы «Бурачки» и в укрепрайон совершили себежские школьники, пишет газета «Призыв».

Первой остановкой стал МАПП «Бурачки». Сотрудник пограничного отдела в городе Себеже Алексей Савилов рассказал ребятам о государственной границе, о пограничной службе, о правилах пограничного режима.

«Далее ребята проследовали через деревню Заситино в сторону деревни Батово, где расположены доты. Вновь небольшой экскурс о пограничном статусе района из уст Алексея Савилова и начальника погранзаставы деревни Борисенки», – отметили в газете.



Фото: газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв».



Фото: газета «Призыв».









Под руководством командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова школьники направились к дотам. Их ждал рассказ о строительстве укреплений, о первых днях войны, о поисковой деятельности.

«Ребята смогли посетить несколько дотов, побывать как снаружи, так и внутри. Впечатлений осталась много. Несмотря на пасмурную погоду, поездка никого не оставила равнодушным», – подчеркнули в газете.

После посещения дотов учащиеся пришли в полевой лагерь «Вахты Памяти», в которой принимают участие студенты вузов Москвы. Там они встретились с главой Себежского района Леонидом Курсенковым и начальником пограничного отдела в городе Себеже Сергеем Корольковым.

«В завершение поездки ребята сделали несколько фотографий на фоне уникальных памятников истории, расположенных в Себежском районе», – заметили в газете «Призыв».