Экскурсию на пост госграницы «Бурачки» и в укрепрайон совершили себежские школьники
Экскурсию на пост госграницы «Бурачки» и в укрепрайон совершили себежские школьники, пишет газета «Призыв».
Первой остановкой стал МАПП «Бурачки». Сотрудник пограничного отдела в городе Себеже Алексей Савилов рассказал ребятам о государственной границе, о пограничной службе, о правилах пограничного режима.
«Далее ребята проследовали через деревню Заситино в сторону деревни Батово, где расположены доты. Вновь небольшой экскурс о пограничном статусе района из уст Алексея Савилова и начальника погранзаставы деревни Борисенки», – отметили в газете.
-
Фото: газета «Призыв».
-
Фото: газета «Призыв».
-
Фото: газета «Призыв».
-
Фото: газета «Призыв».
-
Фото: газета «Призыв».
Под руководством командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова школьники направились к дотам. Их ждал рассказ о строительстве укреплений, о первых днях войны, о поисковой деятельности.
«Ребята смогли посетить несколько дотов, побывать как снаружи, так и внутри. Впечатлений осталась много. Несмотря на пасмурную погоду, поездка никого не оставила равнодушным», – подчеркнули в газете.
После посещения дотов учащиеся пришли в полевой лагерь «Вахты Памяти», в которой принимают участие студенты вузов Москвы. Там они встретились с главой Себежского района Леонидом Курсенковым и начальником пограничного отдела в городе Себеже Сергеем Корольковым.
«В завершение поездки ребята сделали несколько фотографий на фоне уникальных памятников истории, расположенных в Себежском районе», – заметили в газете «Призыв».
Великолукский проект «Сушим СВОим» стал победителем регионального этапа премии «Мы вместе»
Проблемы пробации наркозависимых осуждённых обсудил Дмитрий Шахов на межведомственном совещании
Алла Сердцева: Взаимодействие между странами СНГ – это очень логичное развитие сотрудничества