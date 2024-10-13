60% псковичей всегда проверяют срок годности продуктов

11:14, 13 октября 2024, ПАИ

Шесть из десяти псковичей всегда проверяют срок годности продуктов перед покупкой, следует из опроса сервиса Superjob.

Каждый второй (51 %) проверяют срок годности у лекарств, а у средств личной гигиены – каждый третий. При этом 2 % респондентов никогда не смотрят на срок годности продуктов, 8 % – медикаментов, а шампуней – 22 %.

При покупке парфюмерно-косметических средств почти половина (48 %) женщин всегда смотрят на период хранения, а никогда этого не делают только 7 %.

Кроме того, мужчины почти в два раза чаще женщин вовсе не смотрят на срок годности лекарств (10 против 6 % соответственно) или средств личной гигиены (29 против 15 %).