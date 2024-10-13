Тело мужчины обнаружено на месте пожара в Стругах Красных
Труп мужчины обнаружен на месте пожара в Стругах Красных, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Тело, предположительно, мужчины, ведущего бродящий образ жизни, со следами термического воздействия обнаружено в заброшенном строении на Граничной улице в Стругах Красных.
Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём человека без ПМЖ.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
12 октября 2024
Стала известна предварительная причина пожара в Дедовичах, где погибла 14-летняя девочка