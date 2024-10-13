Тело мужчины обнаружено на месте пожара в Стругах Красных

13:54, 13 октября 2024, ПАИ

Труп мужчины обнаружен на месте пожара в Стругах Красных, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Тело, предположительно, мужчины, ведущего бродящий образ жизни, со следами термического воздействия обнаружено в заброшенном строении на Граничной улице в Стругах Красных.

Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём человека без ПМЖ.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.