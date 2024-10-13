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Происшествия

Число пострадавших на съёмках фильма «Василий Теркин» выросло до 15 человек

Пятнадцать человек получили лёгкие травмы из-за обрушения пола в декоративном вагоне во время съёмок фильма «Василий Теркин» в Ленобласти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Режиссёр фильма Карен Геворкян прокомментировал, что он сам находился на съёмочной площадке во время обрушения платформы. Он отметил ,что он и основные актёры не пострадали, а актёры массовки, в том числе дети, получили лёгкие ушибы и ссадины. Также в результате падения пострадал оператор и разбилась камера.

Недалеко от места съёмки находилась карета скорой помощи, поэтому пострадавшим была оказана первая медпомощь. Людей в более тяжёлом состоянии доставили в больницу.

По словам Карена Геворкяна, съёмки останавливать не будут.

Напомним, ранее съёмки фильма проходили в Псковской области.

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