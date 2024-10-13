Семь человек пострадали на съёмках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

15:59, 13 октября 2024, ПАИ

Семь человек пострадали при обрушении пола в декоративном вагоне во время съёмок фильма «Василий Теркин» в Лужском районе Ленобласти. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Съёмки проходили в декоративном вагоне, когда пол в конструкции обрушился. В результате этого люди, которые находились внутри, упали вниз.

Всех пострадавших госпитализировали в медучреждение. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё у четверых состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ранее съёмки фильма проходили в Псковской области.