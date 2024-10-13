Всероссийская акция «Призывник» продолжается в Псковской области
Всероссийская акция «Призывник» продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября, и вместе с ней началась всероссийская акция «Призывник». Её второй этап продлится до 1 декабря.
Для псковичей запланированы антинаркотические лекции, а также мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию призывников, пропаганде ЗОЖ.
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