Всероссийская акция «Призывник» продолжается в Псковской области

18:52, 13 октября 2024, ПАИ

Всероссийская акция «Призывник» продолжается в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Осенняя призывная кампания стартовала 1 октября, и вместе с ней началась всероссийская акция «Призывник». Её второй этап продлится до 1 декабря.

Для псковичей запланированы антинаркотические лекции, а также мероприятия по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию призывников, пропаганде ЗОЖ.