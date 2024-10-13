Лития в честь героя Отечественной войны Петра Коновницына состоялась в Гдовском районе
Лития в честь героя Отечественной войны 1812 года Петра Коновницына прошла в церкви Покрова Божией Матери в селе Кярово Гдовского района. Об этом пишет газета «Гдовская заря».
Отмечалось 260-летие со дня рождения великого полководца. Литию отслужил настоятель церкви отец Сергий.
После богослужения он рассказал прихожанам о праведной жизни героя, сравнивая его жизненные страницы со страницами из Евангелия.
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