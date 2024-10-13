Митрополит Матфей совершит литургию в честь празднования Покрова Пресвятой Богородицы
Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) в Пскове завтра, 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.
Богослужение приурочено к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. Оно начнётся в 9:00.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) находится на улице Карла Маркса, 36.
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