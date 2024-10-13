Митрополит Матфей совершит литургию в честь празднования Покрова Пресвятой Богородицы

23:11, 13 октября 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершит Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) в Пскове завтра, 14 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Богослужение приурочено к празднованию Покрова Пресвятой Богородицы. Оно начнётся в 9:00.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (от Торга) находится на улице Карла Маркса, 36.