Жители Псковской области могут уплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением

09:50, 14 октября 2024, ПАИ

«Почта России» начала доставлять письма с налоговыми уведомлениями в Псковской области. Уплатить налог на имущество, а также транспортный и земельный жители региона могут сразу в отделении при получении такого письма. Деньги поступят на счёт налоговой службы в режиме реального времени, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Налоговые уведомления почтальоны вручат заказными письмами лично в руки получателям. Если адресата не окажется дома, то почтальон оставит ему извещение в почтовом ящике на получение заказного письма в ближайшем почтовом отделении. Неврученные письма хранятся там в течение 30 календарных дней.

«Для уплаты налога на почте нужно предъявить квитанцию оператору в почтовом отделении. Если квитанции с собой нет, наш сотрудник поможет узнать сумму налога по номеру вашего ИНН. Уплатить налоги можно также и на дому через почтальона с помощью мобильного почтово-кассового терминала», – рассказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.