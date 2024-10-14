Псковичи стали призёрами первенства по конному спорту в Тверской области

11:48, 14 октября 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами первенства центра конного спорта, которое прошло в Тверской области с 9 по 13 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации конного спорта Псковской области.

Александра Керножицкая стала победителем в вольтижировке среди девушек 10–16 лет, Таисия Степанова выиграла серебряную награду в возрастной группе среди спортсменов 10–12 лет. В паре спортсменки заняли второе место в золотом туре любительского кубка. Кроме того, серебро соревнований завоевал Иван Антонов.

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