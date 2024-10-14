Небольшой дождь и до десяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 15 октября, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами, а днём в большинстве районов синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём синоптики прогнозируют от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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Небольшой дождь и до десяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
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