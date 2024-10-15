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Общество

Тепло и безопасно для детей: как псковский завод производит окна

ООО «Завод Оконная мануфактура», которое входит в Псковскую технологическую группу «Псковтехгаз», создано в 2005 году. Завод является одним из крупнейших производителей светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия на территории Северо-Запада.

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На предприятии изготавливают окна, двери, входные группы, беседки, веранды, перегородки. Кроме того, завод занимается остеклением и отделкой балконов, лоджий, а также выполняет проекты по фасадному остеклению.

Производство работает по полному циклу – здесь изготавливают все конструкции, в том числе стеклопакеты и конструкции нестандартных форм и расцветок. Завод применяет надёжное оборудование и проверенные комплектующие от ведущих международных концернов. Кроме прочего, на предприятии функционирует собственное конструкторское бюро, где специалисты могут провести необходимые расчёты с учётом всех особенностей. Также на заводе организован сервисный центр для обслуживания и ремонта изделий из ПВХ и алюминия.

Завод предлагает инновационный продукт для Псковской области – окна с системой First Tilt от Accado. Это решение, где реализован обратный порядок работы фурнитуры – сначала откидывание, потом открывание. То есть ребенок при повороте ручки сначала откроет окно на проветривание, а не распахнет створку полностью. Функция детского замка заложена в базовую конструкцию.

Еcли говорить простыми словами – поворот ручки под 90 градусов откидывает створку. При перемещении ручки на 180 градусов окно открывается в поворотном положении – распахивается. Это увеличивает срок службы фурнитуры и позволяет избежать случайного открывания детьми.

Система First Tilt от Accado позволяет:

– отказаться от установки ручек с ключом для детской безопасности;

– избежать одновременного открытия окна в поворотном и откидном положении при больших створках;

– увеличить срок службы фурнитуры.

Добавим, что «Завод Оконная мануфактура» участвует в строительстве значимых объектов Псковской области: жилые кварталы, социальные объекты, промышленные предприятия, памятники архитектуры. Окна, произведённые в Пскове, создают тепло и уют также в домах Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Новгородской областей.

Для выбора оптимального варианта псковичи могут проконсультироваться с менеджерами «Завода Оконная мануфактура» по телефону 8 (8112) 700-003.

Реклама. ООО «Завод Оконная мануфактура». ИНН 6027139459.

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