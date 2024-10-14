Подведены итоги Юношеской футбольной лиги с участием команд Псковской области

15:15, 14 октября 2024, ПАИ

Подведены итоги Юношеской футбольной лиги с участием шести команд из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе турнира.

Самый лучший результат показала команда клуба «Псков» до 18 лет под руководством Германа Кравченко. Псковичи заняли пятое место, отстав от третьего места на три очка. В этой же возрастной группе великолукский «Экспресс» занял 11-е место.

«Экспресс» в возрастной группе до 17 лет занял пятое место, а «Псков» – седьмое. У самых младших великолучане стали восьмыми, а псковичи – девятыми.

Кроме того, в турнире Молодёжной футбольной лиги среди команд Северо-Запада «Экспресс» занял четвёртое место среди шести команд. Отметим, что нападающий великолукской команды Геннадий Никитин второй год подряд становится лучшим бомбардиром соревнований. В нынешнем сезоне он забил десять голов в 15 играх.

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