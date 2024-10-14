«Большой антинаркотический диктант» стартовал в Псковской области
Онлайн-акция «Большой антинаркотический диктант» стартовала в Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.
Её участниками могут стать ученики 7–11-х классов и студенты колледжей. Чтобы присоединиться к акции необходимо перейти по ссылке.
Мероприятие организовано в рамках кампании «Сообщи, где торгуют смертью!».
Организаторы акции – Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области, управление информационной политики правительства Псковской области и комитет по молодёжной политике Псковской области.
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