Строительные материалы и утеплители: чем псковичи могут помочь участникам СВО

10:18, 15 октября 2024, ПАИ

Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества продолжает сбор гуманитарной помощи в Курскую область и в зону проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «Первый Псковский».

В настоящий момент центр закрывает дорогостоящие заявки. Уже удалось собрать генераторы, квадроциклы и средства радиосвязи.

«Сейчас необходимо большое количество строительных материалов – это пиломатериалы, утеплители, бензопилы, ДСП – всё, что связано со стройкой, и большое количество гвоздей», – рассказала директор регионального Центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

На сегодня псковский Ресурсный центр добровольчества отправил свыше 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза и задействовал порядка 300 волонтёров.

Помочь военнослужащим может каждый желающий. Сделать это можно в Пскове на улице Конной, 2 или в пунктах сбора в районах Псковской области, воспользовавшись интерактивной картой.