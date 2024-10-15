Несанкционированные свалки выявили в Новосокольническом районе
Несанкционированные свалки и карьер выявили на сельскохозяйственных угодьях в Новосокольническом районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты ведомства проверили шесть земельных участков площадью 2 922,4 гектара. Установлено, что на сельскохозяйственных угодьях растёт сорная трава и древесно-кустарниковая растительность. Помимо этого, на одном из участков обнаружили части мебели, пластика и бутылок, на другом – зарастающий карьер, в котором размещена свалка.
Собственнику земельного участка вынесли предостережение и предложили провести мероприятия, направленные на ликвидацию выявленных нарушений, отметили в ведомстве.
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