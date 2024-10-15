Более двух тысяч работающих псковичей получают пособие по уходу за ребёнком

13:24, 15 октября 2024, ПАИ

Около 2 350 родителей получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

С 1 января 2024 года псковские родители могут одновременно получать пособие и работать.

На обеспечение выплат направили около 248 миллионов рублей в 2024 году. Выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет составит 40% от средней зарплаты родителя за два года, но не ниже минимального размера пособия. В Псковской области он равен 9 227 рублей, а максимальный размер – 49 123 рубля.

В случае ухода за двумя детьми и более до полутора лет выплаты суммируются. Общий их размер не должен превышать 100% среднего заработка опекуна, но и не может быть менее суммы двух минимальных пособий.

Назначение и выплата пособия происходит в течение десяти дней после получения сведений от работодателя. Далее выплаты начисляют каждое 8-е число месяца.

С дополнительными вопросами можно обратиться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области 8-800-200-00-98 с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, в пятницу – с 8:30 до 15:30.