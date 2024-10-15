Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух тысяч работающих псковичей получают пособие по уходу за ребёнком

Около 2 350 родителей получают ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном отделении Социального фонда России.

С 1 января 2024 года псковские родители могут одновременно получать пособие и работать.

На обеспечение выплат направили около 248 миллионов рублей в 2024 году. Выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет составит 40% от средней зарплаты родителя за два года, но не ниже минимального размера пособия. В Псковской области он равен 9 227 рублей, а максимальный размер – 49 123 рубля.

В случае ухода за двумя детьми и более до полутора лет выплаты суммируются. Общий их размер не должен превышать 100% среднего заработка опекуна, но и не может быть менее суммы двух минимальных пособий.

Назначение и выплата пособия происходит в течение десяти дней после получения сведений от работодателя. Далее выплаты начисляют каждое 8-е число месяца.

С дополнительными вопросами можно обратиться по телефону контакт-центра отделения Социального фонда по Псковской области 8-800-200-00-98 с понедельника по четверг с 8:30 до 18:00, в пятницу – с 8:30 до 15:30.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 октября 2024

Надежда Васильева и Дмитрий Ющенко станут гостями программы «Оглавление»
15 октября 2024

Небольшой дождь пройдёт в Псковской области ночью 16 октября
15 октября 2024

Михаил Ведерников наградил заслуженных педагогических работников Псковской области
15 октября 2024

Найти мотивацию заниматься спортом и своим развитием трудным подросткам поможет проект «Псковская тройка – движение к мечте»
15 октября 2024

В трёх деревнях Псковского района улучшилась ситуация с уличным освещением
15 октября 2024

Дмитрий Шахов рассказал в Петербурге о работе с участниками СВО
15 октября 2024

Командный проект студентов ПсковГУ стал победителем очного этапа конкурса «Профессиональное завтра – 2024»
15 октября 2024

Несанкционированные свалки выявили в Новосокольническом районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...