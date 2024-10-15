Товары для ремонта и строительства подорожали в России на 22,5%

15:16, 15 октября 2024, ПАИ

Товары для ремонта и строительства подорожали на 22,5%, до 35,3 тысячи рублей к сентябрю по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика решений для автоматизации приёма платежей Life Pay.

Сумму среднего чека увеличивает не только инфляция, но и сезонный спрос и подорожание стройматериалов, пояснил генеральный директор Life Pay Ашот Григорян.

Так, оператор фискальных данных «Платформа ОФД» фиксирует увеличение среднего чека на 11%, до девяти тысяч рублей к концу сентября. Росстат же говорит о годовом увеличении потребительских цен на строительно-ремонтные материалы на 8–11%.

По подсчётам сервиса ReRooms, ремонт двухкомнатной квартиры (55 квадратных метров) в среднем обойдётся в 2,2 миллиона рублей, а трёхкомнатной (73 квадратных метра) – почти в три миллиона рублей. Сервис сообщает, что это на 7–10% выше результатов за 2023 год.