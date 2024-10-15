Железнодорожный переезд в Стругокрасненском районе привели в порядок после вмешательства прокуратуры
После вмешательства псковского транспортного прокурора устранены нарушения на железнодорожном переезде в селе Новоселье Стругокрасненского района. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Прокуратура провела проверку содержания и эксплуатации переезда, во время которой оказалось, что на асфальтобетонном покрытии объекта имеются дефекты и выбоины.
Прокурор внес представление начальнику Псковской дистанции пути, возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
В результате нарушения устранены. Произведена замена асфальтобетонного покрытия. Виновный сотрудник дистанции пути заплатит штраф в размере 22 тысяч рублей.
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