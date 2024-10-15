В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян

17:01, 15 октября 2024, ПАИ

Британский документалист Саймон Холланд, сотрудничающий с федеральным агентством NASA, анонсировал публикацию доказательств существования инопланетной жизни. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.

Телескопы на Земле обнаружили внеземной сигнал – пятичасовой всплеск радиоволн. Вероятно, он исходил от области вокруг Проксимы Центавра – звезды, которая находится на расстоянии около 4,2 световых года от Земли.

Сигнал заметили ещё в 2019 году и долго изучали. Результаты исследований могут обнародовать в ноябре этого года.