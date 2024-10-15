В Британии сообщили о доказательствах существования инопланетян
Британский документалист Саймон Холланд, сотрудничающий с федеральным агентством NASA, анонсировал публикацию доказательств существования инопланетной жизни. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.
Телескопы на Земле обнаружили внеземной сигнал – пятичасовой всплеск радиоволн. Вероятно, он исходил от области вокруг Проксимы Центавра – звезды, которая находится на расстоянии около 4,2 световых года от Земли.
Сигнал заметили ещё в 2019 году и долго изучали. Результаты исследований могут обнародовать в ноябре этого года.
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