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Общество

Хозпостройки и дома на две семьи попадут под дачную амнистию

Госдума РФ на пленарном заседании 15 октября приняла закон об упрощённом порядке регистрации хозяйственных построек на садовых участках, сообщает РБК.

Хозпостройки и дома на две семьи попадут под дачную амнистию. Фото: ПАИ

Для упрощённой регистрации бань, сараев, летних кухонь и иных хозяйственных построек должны быть соблюдены некоторые условия: строения должны быть учтены в техническом или государственном реестре домовладения до 1 января 2013 года и у владельца должно быть право собственности на занимаемый им участок.

Согласно принятому закону, жилые двухсемейные дома блокированной застройки, построенные до 14 мая 1998 года, также попадут под дачную амнистию. Отметим, что до вступления закона в силу собственники таких домов могут оформить права на них и земельные участки лишь через суд.

В феврале нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий упрощенный порядок оформления прав на имущество общего пользования, расположенное на землях, предназначенных для садоводства и огородничества, до 2031 года.

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