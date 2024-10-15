Псковских студентов приглашают поучаствовать в конкурсе проектов «Зелёный свет»

19:05, 15 октября 2024, ПАИ

Студентов из Псковской области приглашают поучаствовать в конкурсе проектов «Зелёный свет», сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Конкурс проходит в пятый раз. Его цель – выявить и поддержать перспективных студентов, которые готовы реализовывать собственные инициативы и разработки или сложные корпоративные проекты в сфере социального волонтёрства, охраны труда и экологии.

Участников ждут мастер-класс экспертов, образовательный интенсив, работа над собственными проектами при поддержке менторов акселератора. Для студентов предусмотрены три трека: «Свой проект», «Социальный проект», «Работа над заданным кейсом». Участники, чьи проекты войдут в финал, представят их экспертному жюри на публичной защите в Москве.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить заявку здесь.

Отметим, что конкурс «Зелёный свет» реализуется при поддержке Агентства стратегических инициатив. За четыре года в конкурсе поучаствовало более двух тысяч студентов и молодых специалистов из разных регионов России.