Улицу Автомобилистов отремонтировали в Печорах по нацпроекту

19:31, 15 октября 2024, ПАИ

Подписан акт приёмки работ по ремонту дорожного покрытия на улице Автомобилистов в Печорах, сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы реализованы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В частности, дорожники проложили новую водопропускную трубу для отвода стоков, уложили асфальт и песчано-гравийные смеси, а также выполнили съезды и обочины. Кроме того, установлены дорожные знаки, проведён посев травы и оборудована новая контейнерная площадка для сбора ТКО.

«Ещё 900 метров дороги в нашем округе преобразились», – отметил Валерий Зайцев.