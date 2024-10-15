Минимальные цены на крепкий алкоголь могут вырасти в России

21:39, 15 октября 2024, ПАИ

Министерство финансов предложило увеличить минимальные цены на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2025 года. Речь идёт о розничной стоимости водки, коньяка и бренди. Проект соответствующего приказа был разработан Министерством финансов РФ.

В частности, предлагается увеличить цену на водку на 50 рублей – с 299 до 349 рублей за бутылку объёмом поллитра. Для коньяка планируется повышение на 95 рублей – с 556 до 651 рубля. Бренди также ждёт увеличение минимальной розничной цены на 69 рублей – с 403 до 472 рублей за бутылку.

Индексация минимальных цен на крепкий алкоголь обычно связана с уровнем инфляции, ростом ставок акциза на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9 %, а также с увеличением затрат на производство алкоголя, пояснили в Министерстве финансов.