Минимальные цены на крепкий алкоголь могут вырасти в России
Министерство финансов предложило увеличить минимальные цены на крепкие алкогольные напитки с 1 января 2025 года. Речь идёт о розничной стоимости водки, коньяка и бренди. Проект соответствующего приказа был разработан Министерством финансов РФ.
В частности, предлагается увеличить цену на водку на 50 рублей – с 299 до 349 рублей за бутылку объёмом поллитра. Для коньяка планируется повышение на 95 рублей – с 556 до 651 рубля. Бренди также ждёт увеличение минимальной розничной цены на 69 рублей – с 403 до 472 рублей за бутылку.
Индексация минимальных цен на крепкий алкоголь обычно связана с уровнем инфляции, ростом ставок акциза на алкогольную продукцию с содержанием спирта более 9 %, а также с увеличением затрат на производство алкоголя, пояснили в Министерстве финансов.
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